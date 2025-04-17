Футболист "Туран Товуза": "В матче с "Араз-Нахчываном" будут даны ответы на многие вопросы"

«Это важная игра для обеих команд, и в этом матче будут даны ответы на многие вопросы».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Туран Товуза» Фаиг Гаджиев.

26-летний защитник поделился своими мыслями перед матчем с «Араз-Нахчываном» в XXXI туре Премьер-лиги Мисли. Он сказал, что его команда полностью готова к игре:

«Мы знаем, что завтра нас ждет сложная игра. Наша подготовка была очень хорошей, и мы надеемся увидеть ее плоды в завтрашней игре. Атмосфера в команде очень хорошая. Если сможем сделать то, что хотим, то все закончится для нас хорошо. Мы все понимаем важность игры. Поэтому хотим победить, улучшить свое положение в турнирной таблице и порадовать наших болельщиков, которые в нас верят. Как и в каждой игре, завтра мы выйдем на поле ради победы. Верю, что у нас все получится».

Гаджиев также оценил шансы «Туран Товуза» на попадание в еврокубки:

«На данный момент наши шансы 50/50. Потому что четвертое место не дает нам 100-процентных шансов на участие в еврокубках. Многое будет зависеть от Кубка Азербайджана».

Отметим, что матч «Араз-Нахчыван» - «Туран-Товуз» состоится завтра на «Liv Bona Dea Arena» и начнется в 19:00.

Айтадж Сахяд

İdman.biz