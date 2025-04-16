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Это не детский сад: глава "Масаллы" обрушился на судей после дисквалификации

Азербайджанский футбол
Новости
16 Апреля 2025 19:12
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Это не детский сад: глава "Масаллы" обрушился на судей после дисквалификации

Глава футбольного клуба «Масаллы» Миралем Гашимов прокомментировал свое двухматчевое отстранение, наложенное Дисциплинарным комитетом АФФА.

Как рассказал İdman.biz сам Гашимов, причиной наказания стало обычное словесное возмущение судейством.

Функционер считает решение несправедливым: «Я выразил протест, потому что в двух матчах подряд судьи относились к нам с равнодушием. Игра велась одним мячом, хотя по правилам за каждой из ворот должен быть запасной. Я неоднократно указывал на это судьям, но ничего не изменилось. Победа или поражение в этой игре ничего не решали — в любом случае мы выходили из группы. С 2020 года я столько сил вложил в развитие футбола и ни разу не позволял себе оскорблений. Но за простое словесное возмущение мне дали такое наказание. Я даже видео отправил судейскому комитету, и если после просмотра они не изменили своё решение — мне нечего добавить».

Гашимов также отметил низкий уровень арбитража:
«У соперника за пределами стадиона стоял громкоговоритель, что противоречит регламенту. Я указал на это боковому арбитру. Аналогичная ситуация была и в матче с “Билясуваром”. Это говорит об отсутствии контроля. Последние два матча обслуживали судьи, которые подходят лишь для детских лиг — у них нет понимания взрослого футбола. Если на поле нет трёх мячей, игра не может быть проведена. Но когда я на это указал, меня удалили. Даже официальная жалоба на красную карточку после матча ни к чему не привела».

Напомним, Миралем Гашимов был удален с поля на 88-й минуте встречи «Зафяр 44» — «Масаллы» в рамках Региональной лиги за резкий протест в адрес арбитра. По решению АФФА, он дисквалифицирован на два матча.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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