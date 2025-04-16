АФФА наказала клубы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

На клуб «Сабаил» наложен штраф в размере 800 манатов за выход посторонних лиц на поле после окончания матча «Сабаил» - «Карабах» 11 апреля в XXX туре Премьер-лиги Мисли по футболу (статья 51.2);

За получение четырех желтых карточек в матче XXX тура Премьер-лиги Мисли «Туран Товуз» — «Сабах» 12 апреля команда «Туран Товуз» оштрафована на 700 манатов (статья 37);

На 19-й минуте матча XXX тура между командами «Туран Товуз» и «Сабах» Премьер-лиги Мисли, состоявшегося 12 апреля, главному тренеру клуба «Туран Товуз» Курбану Бердыеву за оскорбление судей была показана вторая желтая и красная карточки. В связи с этим ему назначена пятиматчевая дисквалификация, из которых три угры условные. Команда «Туран Товуз» оштрафована на 4000 манатов. Испытательный срок установлен на три месяца (статья 43.4, 32);

Клуб «Туран Товуз» оштрафован на 800 манатов за бросание посторонних предметов на поле болельщиками команды во время матча XXX тура Премьер-лиги «Мисли» 12 апреля (статья 52.1);

В связи с массовыми оскорблениями в адрес судей со стороны болельщиков клуба «Туран Товуз» во время матча XXX тура Премьер-лиги Мисли 12 апреля между «Туран Товуз» и «Сабах», что повторилось уже в пятый раз в текущем сезоне, клуб «Туран Товуз» оштрафован на 1000 манатов (статья 43.7);

12 апреля на 45+2-й минуте матча между командами «Туран Товуз» и «Сабах» в Премьер-лиге Мисли игрок «Сабаха» Павол Шафранко получил вторую желтую и красную карточку. За это футболист дисквалификацирован на один матч, а клуб «Сабах» оштрафован на 500 манатов (статья 36.5);

За нарушение правил зон фотографом клуба «Шамахы» во время матча XXX тура между командами «Сумгайыт» и «Шамахы» Премьер-лиги «Мисли» 12 апреля «Сумгайыт» оштрафован на 500 манатов (статья 96);

13 апреля во время матча XXX тура Премьер-лиги Мисли между командами «Кяпаз» и «Араз-Нахчыван» болельщики клуба «Кяпаз» допустили массу оскорбительных высказываний в адрес судей. Так как это произошло во второй раз в текущем сезоне, «Кяпаз» оштрафован на 500 манатов (статья 43.7);

За получение четырех желтых карточек в матче XXX тура Премьер-лиги Мисли «Нефтчи» - «Зиря» 13 апреля, хозяева оштрафованы на 700 манатов (статья 37);

Клуб «Нефтчи» оштрафован на 2000 манатов за оскорбительные расистские выкрики, допущенные болельщиками команды в адрес футболиста соперника во время матча XXX тура «Нефтчи» - «Зиря» в Премьер-лиге Мисли 13 апреля (статья 48.3);

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