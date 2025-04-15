"Сабах" оштрафовал легионера на три тысячи манатов

Сулейман Аллуш наказан клубом за грубое поведение в матче с «Зиря»

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, футбольный клуб «Сабах» оштрафовал своего нидерландского легионера Сулеймана Аллуша на 3 тысячи манатов. Причиной стали его агрессивные действия в матче 26-го тура Премьер-лиги против «Зиря», за которые он получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

За грубое поведение Аллуш был дополнительно дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом АФФА на 4 игры. Руководство «Сабаха» также приняло меры, наказав игрока внутренним штрафом за подставленную команду и нанесенный урон репутации клуба.

Ожидается, что Аллуш вернется на поле в 31-м туре, в матче против «Сабаха».

İdman.biz