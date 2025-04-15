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76 процентов точности в Премьер-лиге: Рафаэль Утциг впереди всех

Азербайджанский футбол
Новости
15 Апреля 2025 17:34
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76 процентов точности в Премьер-лиге: Рафаэль Утциг впереди всех

В 30 турах Премьер-лиги было назначено 37 пенальти.

По данным İdman.biz, из назначенных в 150 матчах одиннадцатиметровых штрафных ударов 28 завершились голами.

Точность реализации пенальти в 5/6 части сезона составила 76 процентов.

Больше всего одиннадцатиметровых пробили «Зиря» и «Туран Товуз» - по шесть. Бакинская команда допустила одну ошибку, а западники - три. «Карабах» реализовал все пять пенальти без ошибок.

Команды, пробивавшие пенальти: «Зиря» – 6 (1 неточно), «Туран Товуз» – 6 (3), «Карабах» – 5, «Сабах» – 5 (1), «Араз-Нахчыван» – 4, «Кяпаз» – 4 (2), «Нефтчи» – 3, «Сумгайыт» – 2 (1), «Сабаил» – 1 (1), «Шамахы» – 1.

В ворота "Шамахы" было назначено шесть одиннадатиметровых. Пять из них завершились голами.

Команды, в чьи ворота были назначены пенальти: «Шамахы» – 6 (1), «Сабаил», «Туран» – по 5 (1), «Сумгайыт», «Нефтчи», «Кяпаз» – по 4 (1), «Карабах» – 4 (2), «Зиря», «Сабах» – 2, «Араз-Нахчыван» – 1 (1).

Рекордсменом среди футболистов является Рафаэль Утциг. Бразилец, забивший два гола с пенальти в ворота «Нефтчи» в XXX туре, четыре раза был точен при пробитии одиннадцатиметровых.

Три пенальти точно реализовал Павол Шафранко («Сабах»). Кристиан да Силва («Туран Товуз») и Луис Пачу («Кяпаз»), имевшие одинаковое количество возможностей, забили лишь по одному голу.

İdman.biz

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