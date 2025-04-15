Брахим Конате недоволен: "Поля с искусственным покрытием вредны"

İdman.biz представляет интервью Futbolinfo.az с французским полузащитником «Шамахы» Брахимом Конате.

– Хотя первую половину чемпионата вы завершили поражением от «Сумгайыта», после перерыва вам удалось переломить ситуацию и выиграть со счетом 2:1. Как вам это удалось?

– Мы пропустили гол в начале игры, но в целом первый тайм у нас получился неплохой. Во втором тайме мы продолжили хорошую игру, продемонстрированную в первом тайме, и смогли переломить ситуацию. Я рад, что в итоге мы ушли с поля с тремя очками.

– Три сыгранные вами игры до матча с «Сумгаитом» вам выиграть не удалось. Повысит ли эта победа уверенность команды в себе? Сможете ли вы набрать три очка в следующем туре против «Кяпаза»?

– Нам нужно было прервать серию поражений и выиграть игру с «Сумгайытом». Каждый раз мы выходим на поле с целью набрать очки. Это касается и встречи с «Кяпазом».

– В настоящее время вы занимаете седьмое место. Какую цель поставите перед собой в последних шести матчах сезона: как минимум остаться на текущем месте или немного подняться в турнирной таблице?

– Цель - набрать как можно больше очков к концу сезона и закончить сезон на максимально возможном месте. Мы хотим порадовать наших болельщиков хорошими результатами.

– Какие у вас планы на следующий сезон? Получали ли вы предложения от более амбициозных клубов Азербайджана или команд из других стран?

– Мои основные планы на следующий сезон: продолжать в том же темпе, стабильно участвовать в матчах, получать удовольствие от футбола и избегать травм. Предложений от других азербайджанских команд или зарубежных клубов я не получал.

– Вы полностью удовлетворены своим выступлением в этом сезоне?

– Сезон еще не закончен, но в целом я доволен своим выступлением. До подписания летом контракта с «Шамахы» я не играл в футбол шесть месяцев. Рад, что не получил травм, что здоров и готов.

– Что вам нравится и не нравится в азербайджанской лиге?

– Мне нравится уровень игры в чемпионате. Думаю, в следующем сезоне конкуренция будет еще выше. Могу отметить только один негативный момент: больше не должно быть полей с искусственным покрытием. Поля с искусственным покрытием очень утомительно действуют на нас.

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