Муса Гурбанлы: "Мотивация на игру с "Нефтчи" всегда бывает выше" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с нападающим «Карабаха» Мусой Гурбанлы.

- В XXX туре Премьер-лиги Азербайджана вы победили «Сабаил» со счетом 4:1. Что можете сказать об игре?

- Мы забили четыре гола и победили. Рады выигрышу. Нашей целью была победа. Знали, что это будет нелегкая игра. Потому что, хоть они и аутсайдеры, «Сабаил» - не слабый соперник.

- Облегчили ли ранние голы вашу работу?

- Конечно. Забивать ранние голы полезно для команды. Хочешь-не хочешь, после этого играешь спокойнее. Это придает команде уверенности. Но мы не должны терять концентрацию.

- В следующем туре вам предстоит встретиться с «Нефтчи». Каковы ваши ожидания от этого матча?

- Мы серьезно готовимся к игре. Наша цель - победить. Это важная встреча для нас. Мотивация на игру с «Нефтчи» всегда бывает выше. Мы сделаем все возможное, чтобы набрать очередные три очка.

- Если «Карабах» выиграет у «Нефтчи», а «Зиря» потеряет очки в игре с «Сумгайытом», вы оформите чемпионство за пять туров до конца сезона. Не создает ли этот момент для вас дополнительного давления?

- Понятно, что наша цель - выиграть чемпионат. Мы выходим на поле, чтобы победить в каждой игре. Включая матч с «Нефтчи». Мы не особо задумываемся о результатах других встреч. Главное - наша собственная игра.

- Как вы будете мотивированы на следующие туры после досрочной победы в чемпионате?

- Да, возможно, этот момент окажет какое-то влияние на команду. Но нам нельзя расслабляться. Мы должны упорно трудиться. После окончания сезона наступают европейские кубки. К тому времени нам придется много поработать, чтобы быть в хорошей форме. Как психологически, так и физически.

- После игры с «Нефтчи» предстоит полуфинальный матч кубка. Удастся ли реабилитироваться за поражение в первом матче?

- Наша цель - реабилитироваться и выйти в финал. Сделаем для этого все возможное. Конечно, это будет нелегко. Мы знаем, что «Араз-Нахчыван» силен.

- Сегодня в списке лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана нет ни одного местного футболиста. Как вы, нападающий национальной сборной, считаете, в чем причина этого? В чем причина низкой результативности местных нападающих?

- Есть недостатки, и как нападающий я это понимаю. Я принимаю критику и мнения. Ответственность лежит на нас. Могу сказать за себя, что я постоянно работаю и совершенствуюсь. Я делаю дополнительные упражнения. Короче говоря, усердно работаю над устранением недостатков. Нужно быть терпеливым. Когда работаешь с решимостью, видишь пользу от этого.

- Два года назад вы были одним из лучших бомбардиров чемпионата. Какова главная причина вашего спада сегодня? Было ли это связано с отсутствием успехов в вашей карьере в Швеции или с последствиями травмы, полученной после возвращения на родину?

- Когда что-то не получается, это влияет на результат. Как вы упомянули, два года назад я был в списке лучших бомбардиров чемпионата, мне было тогда 20 лет. Тогда забил достаточно голов. Я тоже об этом думаю. Думаю, это я забил эти голы два года назад. Действительно, произошли изменения, но стараюсь не менять свою мотивацию. Работаю изо всех сил и делаю все возможное, чтобы достичь наилучшего результата. В карьере футболиста бывают взлеты и падения, я все это понимаю, стараюсь быть терпеливым и относиться к своей работе более серьезно. Верю, что скоро буду в более лучшей форме, чем прежде.

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