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Рахид Амиргулиев: "Все ждали этого момента"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Апреля 2025 15:10
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Рахид Амиргулиев: "Все ждали этого момента"

«Очень приятно, что «Шахдаг Гусар» вышел в Первую лигу. И для команды, и для руководства и для жителей Гусара. Потому что «Шахдаг Гусар» уже давно не выступал в Первой лиге. Все ждали этого момента».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил QOL.az Рахид Амиргулиев, капитан команды «Шахдаг Гусар», выступающей во Второй лиге и обеспечившей себе место в Первой лиге на новый сезон.

Бывший игрок сборной Азербайджана отметил, что команда будет бороться за более высокие цели:

«В Гусаре с нетерпением ждут, когда команда выйдет в Премьер-лигу. Мы постепенно к этому движемся. Первой целью было выйти в Первую лигу. Слава богу, мы добились своей цели до окончания чемпионата. Да, главной целью было выйти в Первую лигу, но мы постараемся победить в оставшихся играх и выиграть чемпионат. Мы не можем расслабляться. От «Шафы», которая занимает второе место, нас отделяет всего три очка».

Продолжит ли 36-летний полузащитник выступать за «Шахдаг Гусар» в Первой лиге? Амиргулиев сказал, что принятие этого решения зависит от многих факторов:

«Во-первых, нам нужно знать, какова будет цель команды в Первой лиге, за какие места она будет сражаться. Это станет ясно после встречи с руководством. Конечно, я хотел бы продолжить. Но также необходимо учитывать, что возраст увеличивается, а Первая лига сложнее Второй. Смогу ли я принести пользу команде в Первой лиге или нет? Другими словами, на мое решение повлияет множество факторов. Я приму правильное решение после окончания сезона».

İdman.biz

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