"Карабах" подпишет трехлетний контракт с бразильским футболистом - ФОТО

«Карабах» подпишет контракт со своим футболистом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport.az, клуб продлит контракт с Матеусом Сильвой.

Руководство клуба удовлетворено игрой игрока.

Сам бразилец тоже намерен остаться в команде. Переговорный процесс между сторонами находится на завершающей стадии.

Сообщается, что новый контракт с нападающим рассчитан на три года.

Отметим, что Сильва выступает за «Карабах» с лета 2023 года. Ранее он представлял клубы своей страны «Сан-Франциско», «Пайсанду» и «Баия». Матеус также был легионером в «Фаренсе», «Морейренсе» (оба в Португалии) и «Локомотив Пловдив» (Болгария).

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