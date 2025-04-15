Легионер "Кяпаза": "Я впервые в карьере столкнулся с такой ситуацией" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью futbolinfo.az с португальским защитником «Кяпаза» Диого Вердаской.

– В 30-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу вы сыграли вничью (0:0) с «Араз-Нахчываном». Что думаете об игре? Довольны ли вы заработанным одним баллом?

– Думаю, мы сыграли хорошо. У нас было несколько голевых моментов. Да, мы не победили, но для нас также важно уйти с поля с заработанным баллом и не пропустить. В этом смысле я считаю ничью хорошим результатом.

– В другом матче «Сабаил» проиграл «Карабаху» (1:4), так что разница в очках между вами и ними увеличилась до восьми. Означает ли это, что «Кяпаз» сохранит свое место в Премьер-лиге?

– В текущей ситуации мы приблизились к своей цели остаться в лиге, но наша работа еще не завершена. Поэтому нужно сохранять такую ​​же концентрацию и выходить на все встречи с расчетом на хороший результат.

– В следующем туре ваша команда будет гостем «Шамахы». Если вы выиграете эту игру, то сравняетесь по очкам с противником. Удастся ли вернуться из поездки с тремя очками?

– Да, думаю, мы можем выиграть этот матч. Да, будем играть на выезде. Однако в этом сезоне мы уже возвращались из Шамахы с тремя очками. Если подойдем к этому матчу с таким же настроем, то, уверен, что мы вернёмся с выездной игры с победой.

– Вы уже семь месяцев выступаете в чемпионате Азербайджана. Чем Премьер-лига Мисли отличается от лиг, в которых вы играли раньше?

– Одно из самых больших отличий - игра на искусственной траве. Это первый раз в моей футбольной карьере, когда я столкнулся с такой ситуацией.

– С кем из одноклубников «Кяпаза» вы лучше всего понимаете друг друга на поле и поддерживаете ли вы дружеские отношения вне футбола?

– Лучше всего на поле со мной ладит товарищ по команде Рожерио Сантос. Во-первых, мы играем на близких позициях: он вратарь, а я защитник. Во-вторых, мы оба из Португалии. У нас с ним прекрасные отношения и за пределами поля. Мы даже живем в одном здании.

– Кто из нападающих доставляет вам больше всего хлопот в чемпионате Азербайджана?

– Для меня самым сложным нападающим в лиге является мой одноклубник Луис Пачу. Я считаю, что он универсальный, идеальный нападающий. Честно говоря, мне не нравится играть против Пачу на тренировках (смеется). Если бы мне пришлось назвать нападающих, выступающих за соперников, то это Павол Шафранко, футболист «Сабаха». Я думаю, что он идеальный нападающий. Против Шафранко очень сложно играть.

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