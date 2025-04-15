15 Апреля 2025
RU

В чем "Карабах" аутсайдер? - СТАТИСТИКА

Азербайджанский футбол
Новости
15 Апреля 2025 11:14
17
В чем "Карабах" аутсайдер? - СТАТИСТИКА

В Премьер-лиге Мисли по футболу 30 туров остались позади. В некоторой степени оценить результаты команд в течение сезона можно, посмотрев на их очки в турнирной таблице. Однако для полноты картины важно также учитывать различные игровые показатели.

İdman.biz проанализировал статистику команд за последние 30 туров и определил, в чем они были лучше, а в чем - отстали.

Больше всего голов (74) забил лидер чемпионата «Карабах». Меньше всех - аутсайдер «Сабаил» (23). «Карабах» пропустил меньше всего голов (17). «Кяпаз», занимающий девятое место, пропустил больше всего голов (53).

В «сухих» играх разница между лидером («Карабах») и аутсайдером («Сабах») составляет три - 18:6.

Безусловным лидером по владению мячом является «Карабах» (66,4 процента). «Шамахы» значительно отстает от других команд (38,3%).

«Карабах» также значительно опережает своих соперников по точным передачам (в среднем за игру - 493,0). У «Шамахы» этот показатель составляет 199,2.

Лидером по дальним передачам является "Сумгайыт" (26,9 в среднем). Меньше всего таких передач у «Нефтчи» (21,2).

По передачам в штрафную «Сабах» (6,0) немного опережает «Карабах» (5,9). У "Сабаила" этот показатель равен 2,2.

Игроки «Карабаха» в среднем совершали 20,7 успешных обводок за игру. У «Кяпаза» этот показатель равен 11.

Больше всего аутов вбрасывал «Карабах» (15,7 в среднем за игру), а меньше всего - «Кяпаз» (8,6).

Больше всех по отбору мяча отличился «Сумгайыт» (38,8). Аутсайдер в этом плане «Карабах» (30,2).

Больше угловых подала агдамская команда (6,5 в среднем), меньше - гянджинцы (3,5).

«Сабах» нарушал правила чаще остальных (15,9 в среднем), а "Туран Товуз" - реже (12,3).

Вугар Мамедов

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Легионер "Кяпаза": "Я впервые в карьере столкнулся с такой ситуацией" - ИНТЕРВЬЮ
12:35
Азербайджанский футбол

Легионер "Кяпаза": "Я впервые в карьере столкнулся с такой ситуацией" - ИНТЕРВЬЮ

Португальский защитник сравнил Премьер-лигу с чемпионатами, в которых выступал ранее
Леандро забрал лидерство у Кади
12:16
Азербайджанский футбол

Леандро забрал лидерство у Кади

В чемпионате есть еще шесть игроков, которые забивали голы в среднем чаще, чем раз в 200 минут
Легионер "Кяпаза": "Для нас соперник не имеет значения" - ИНТЕРВЬЮ
14 Апреля 18:23
Азербайджанский футбол

Легионер "Кяпаза": "Для нас соперник не имеет значения" - ИНТЕРВЬЮ

Вальдемарм Алмейда прокомментировал игры команды
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Новый контракт в "Араз-Нахчыване"
14 Апреля 13:11
Азербайджанский футбол

Новый контракт в "Араз-Нахчыване"

Он рассчитан на один год
Джейхун Нуриев: "Будем болеть за "Карабах"
14 Апреля 13:04
Азербайджанский футбол

Джейхун Нуриев: "Будем болеть за "Карабах"

Футболист также прокомментировал свою карьеру

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО
12 Апреля 23:14
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля
Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку
13 Апреля 13:11
MMA

Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку

Президент UFC высказался достаточно категорично