В чем "Карабах" аутсайдер? - СТАТИСТИКА

В Премьер-лиге Мисли по футболу 30 туров остались позади. В некоторой степени оценить результаты команд в течение сезона можно, посмотрев на их очки в турнирной таблице. Однако для полноты картины важно также учитывать различные игровые показатели.

İdman.biz проанализировал статистику команд за последние 30 туров и определил, в чем они были лучше, а в чем - отстали.

Больше всего голов (74) забил лидер чемпионата «Карабах». Меньше всех - аутсайдер «Сабаил» (23). «Карабах» пропустил меньше всего голов (17). «Кяпаз», занимающий девятое место, пропустил больше всего голов (53).

В «сухих» играх разница между лидером («Карабах») и аутсайдером («Сабах») составляет три - 18:6.

Безусловным лидером по владению мячом является «Карабах» (66,4 процента). «Шамахы» значительно отстает от других команд (38,3%).

«Карабах» также значительно опережает своих соперников по точным передачам (в среднем за игру - 493,0). У «Шамахы» этот показатель составляет 199,2.

Лидером по дальним передачам является "Сумгайыт" (26,9 в среднем). Меньше всего таких передач у «Нефтчи» (21,2).

По передачам в штрафную «Сабах» (6,0) немного опережает «Карабах» (5,9). У "Сабаила" этот показатель равен 2,2.

Игроки «Карабаха» в среднем совершали 20,7 успешных обводок за игру. У «Кяпаза» этот показатель равен 11.

Больше всего аутов вбрасывал «Карабах» (15,7 в среднем за игру), а меньше всего - «Кяпаз» (8,6).

Больше всех по отбору мяча отличился «Сумгайыт» (38,8). Аутсайдер в этом плане «Карабах» (30,2).

Больше угловых подала агдамская команда (6,5 в среднем), меньше - гянджинцы (3,5).

«Сабах» нарушал правила чаще остальных (15,9 в среднем), а "Туран Товуз" - реже (12,3).

Вугар Мамедов

İdman.biz