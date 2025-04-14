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Легионер "Кяпаза": "Для нас соперник не имеет значения" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
14 Апреля 2025 18:23
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Легионер "Кяпаза": "Для нас соперник не имеет значения" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с полузащитником «Кяпаза» Вальдемаром Алмейдой.

- Что вы думаете о матче с «Араз-Нахчываном»?

- Это была интересная игра. «Араз-Нахчыван» - хорошая команда. Мы качественно выполнили свою работу. «Араз-Нахчыван» находится в лучшем положении в турнирной таблице, чем мы, это серьезная команда. Матч был трудным. Ничья с этой командой считалась бы для нас успехом.

- Азер Багиров сказал, что вы потеряли два очка в этом матче. Что вы думаете?

- Мое субъективное мнение таково, что наш главный тренер говорит так потому, что мы упустили много голевых моментов. У нас было много возможностей забить гол. Если бы мы их реализовали, то могли бы забить не один, а даже несколько мячей. Мы сыграли лучше, чем «Араз-Нахчыван».

- С чем вы связываете свою неспособность забивать голы?

- Это футбол, иногда ты попадаешь в цель, иногда промахиваешься. Главное, что команда смогла создать угрозу сопернику. Мы будем работать над своими ошибками. Вероятно, у нас будет больше шансов забить голы. Да, у меня тоже была возможность забить. Но мы упустили свои моменты. Главный тренер был нами доволен, потому что мы играли хорошо.

- В следующем туре вам предстоит встретиться с «Шамахы». Если вы их победите, количество ваших очков сравняется. Что вы думаете об этом?

- Для нас соперник не имеет значения. Мы хотим победить. Конечно, наше равное количество очков зависит и от "Сумгайыта", который находится на восьмом месте. Сейчас мы хотим думать о себе, а не о соперниках, чтобы с каждой игрой могли совершенствоваться.

- Вы опережаете «Сабаил» на восемь очков и, скорее всего, останетесь в Премьер-лиге. Есть ли уверенность в команде?

- Мы вообще об этом не думаем. Сейчас мы на девятом месте. Но футбол таков, что всегда приходится за что-то бороться. Мы постараемся занять восьмое, а лучше седьмое место.

- Ваш контракт с «Кяпазом» истекает в конце сезона. Думаете ли вы остаться в команде?

- Сейчас я сосредоточен на играх "Кяпаза". Когда я пришел в команду, нашей главной задачей было остаться в Премьер-Лиге. Сейчас я сосредоточен на этом. О том, что произойдет в конце чемпионата, мы поговорим позже. Мы сейчас об этом не говорим, да и не хотим.

İdman.biz

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