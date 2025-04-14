14 Апреля 2025
RU

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Азербайджанский футбол
Новости
14 Апреля 2025 16:22
3
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Число нападающих, предложенных в последнее время «Карабаху», достигло 14.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, ожидается, что список игроков первой линии, чьи имена были представлены многими менеджерами, будет расширяться.

Здесь представлены нападающие, выступающие в чемпионатах ряда стран Европы и мира, таких как Турция, Испания, Нидерланды, Польша, Бельгия, Бразилия, Аргентина и Франция.

С 3-4 из них уже установлен контакт. Гурбан Гурбанов рассматривает как минимум два трансфера в зону атаки.

Главный тренер намерен поставить одного из них на острие атаки, а другого - позади него.

В январе «Карабах» продал Олавио Жуниньо во «Фламенго» за пять миллионов евро. Также ожидается расставание с Редоном Джиджей в июне.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новый контракт в "Араз-Нахчыване"
13:11
Азербайджанский футбол

Новый контракт в "Араз-Нахчыване"

Он рассчитан на один год
Джейхун Нуриев: "Будем болеть за "Карабах"
13:04
Азербайджанский футбол

Джейхун Нуриев: "Будем болеть за "Карабах"

Футболист также прокомментировал свою карьеру
Филип Озобич повторил показатель Гурбана Гурбанова
11:44
Азербайджанский футбол

Филип Озобич повторил показатель Гурбана Гурбанова

Он стал шестым игроком в истории национальных чемпионатов, который результативно выступал за три разных команды
75-е домашнее поражение "Нефтчи"
11:03
Азербайджанский футбол

75-е домашнее поражение "Нефтчи"

Это произошло в XXX туре Премьер-лиги
25-й гол Рафаэля Утцига
09:49
Азербайджанский футбол

25-й гол Рафаэля Утцига

Юбилей совпал с XXX туром Премьер-лиги
Как "Карабах" станет ЧЕМПИОНОМ?
09:00
Азербайджанский футбол

Как "Карабах" станет ЧЕМПИОНОМ?

Есть вероятность, что чемпион Азербайджана определится уже на этой неделе

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе