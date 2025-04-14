Джейхун Нуриев: "Будем болеть за "Карабах"

Полузащитник «Зиря» Джейхун Нуриев ответил на вопросы журналистов после победы со счетом 4:2 над «Нефтчи» в 30-м туре Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, он сначала поделился своими мыслями о встрече:

- Мы плохо начали игру. «Нефтчи» был активнее, но мы допустили много ошибок и потеряли много мячей. Соперник этим воспользовался и забил два гола подряд. После этого мы начали приходить в себя. Во втором тайме мы полностью взяли игру под свой контроль и одержали заслуженную победу.

- Вы вышли на поле в начале второго тайма, когда «Зиря» проигрывала. Какие конкретные задания дал вам главный тренер Рашад Садыхов?

- Передо мной была поставлена ​​задача повысить динамичность в центре, принимать вторые мячи, а также активно участвовать в атаках. Думаю, коллективно удалось выполнить все это.

- Вы забили четвертый гол. После того, как отличились, думали ли, что это уже победа?

- Да, этот гол нас очень успокоил. Потому что разница в счете достигла уже двух мячей. Однако я не думал, что судьба матча была решена. Вот почему мы не сдались и сохранили концентрацию до конца. Если бы не это, мы могли упустить победу.

- До вас играл «Араз-Нахчыван», занимающий третье место, и в выездной игре с «Кяпазом» потерял очки. Увеличило ли это вашу мотивацию еще больше?

- Да, перед игрой мы знали, что «Араз-Нахчыван» потерял очки, и это придало нам некоторую мотивацию. Я бы даже сказал, что это было вдвойне мотивирующе. Мы знали, что в случае победы разница между нами и третьим местом достигнет шести очков.

- В следующем туре вам предстоит встретиться с «Сумгайытом». Каковы ожидания от этого матча?

- Мы вступаем в очень трудный период. Осталось шесть туров. Очки терять нельзя. Каждая потеря очков может обойтись нам очень дорого. Мы отнесемся к этому матчу очень серьезно.

- Осталось шесть туров, и, как вы сказали, вы опережаете третье место на шесть очков. Возможно ли, что «Зиря» снова завоюет серебряную медаль?

- Мы близки к повторению прошлогоднего результата. Но сейчас ничего нельзя сказать наверняка. Потому что осталось еще шесть туров, а это 18 очков. Более того, в конце нас ждет игра с «Араз-Нахчыван». В индивидуальных играх с ними у нас нет преимущества, так что рано успокаиваться.

- Можно ли предположить, что вы болеть за «Карабах» в кубке, чтобы выйти в еврокубки?

- Да, честно говоря, мы будем болеть за «Карабах» в кубке. Потому что наш путь в еврокубки лежит через победу агдамской команды в кубке.

- Вы были запасным в «Сабахе», но, перейдя в «Зиря», еще больше прибавили в плане игры. Считаете ли вы, что это изменение было правильным шагом для вашей карьеры?

- Да, я согласен с этой мыслью. Я стал больше играть, главный тренер стал мне больше доверять. Поиграв за «Зиря», я начал регулярно получать приглашения в национальную сборную. Поэтому переход из «Сабаха» в «Зиря» можно считать шагом вперед в моей карьере.

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