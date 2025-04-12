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Вагиф Джавадов: "Игроки должны понимать, что их игра влияет на контракты"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Апреля 2025 22:22
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Вагиф Джавадов: "Игроки должны понимать, что их игра влияет на контракты"

Главный тренер "Сумгайыта" Вагиф Джавадов прокомментировал домашнее поражение от "Шамахы" (1:2) в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.biz.

"Мы расстроены. Команда показала хороший футбол в обеих таймах, но, к сожалению, уступила. Очень хотели победить. Поздравляю соперника с тремя очками. Возможно, игрокам не хватило мотивации, хотя мы стараемся над этим работать. Но они должны четко осознавать: чем выше они поднимаются в таблице, тем лучше будут их будущие контракты", — отметил Джавадов.

İdman.biz

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