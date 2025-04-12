Березуцкий: "Если останусь, сделаю "Сабах" сильнее"

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в 30-м туре Мисли Премьер-лиги от «Туран-Товуза» (1:2), передает İdman.biz.

"Игра, по сути, разделилась на два этапа — до удаления и после. Благодарен ребятам за самоотдачу: несмотря на численное меньшинство, могли спасти матч. Эпизод с удалением Шафранко не понял — не видел момента, но все выглядело как-то нефутбольно. После этого пришлось перестраивать игру. Руки не опускаем, будем бороться за победу в каждом матче. Приоритет - Кубок", - сказал наставник.

На вопрос о своем будущем в клубе Березуцкий ответил коротко, но уверенно:

"Конечно, если останусь, сделаю команду сильнее".

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