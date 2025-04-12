Бывший футболист сборной Азербайджана: "Я безработный уже 4-5 лет"

«Мы посвятили всю свою жизнь футболу».

Об этом заявил İdman.biz бывший защитник и полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмин Гулиев, отмечающий сегодня свое 48-летие.

Опытный футболист отметил, что отпразднует свой день рождения в кругу семьи.

Говоря о прошлом, Гулиев особенно выделил период, когда он выступал за сборную:

«Сборная - это не клуб, а команда всего народа. Поэтому я гордился, что играл за нее. Осталось много прекрасных воспоминаний с того периода».

Он сказал, что до сих пор дружит с некоторыми из своих бывших товарищей по команде:

«До сих пор дружу с Алимом Гурбановым, Зауром Исмаиловым, Зауром Рамазановым и Гусейном Магомедовым. Среди моих товарищей по команде есть люди, с которыми я сегодня очень близко дружу».

Ветеран футбола в настоящее время безработный:

«Я тренер категории B. Последнее место работы - элитная школа АФФА. Я безработный уже 4-5 лет. Несмотря на это, я не отходил далеко от футбола. Постоянно смотрю игры чемпионата. Если будут предложения, я их рассмотрю».

Отметим, что Эмин Гулиев забил три гола в 52 матчах за сборную Азербайджана в период с 2000 по 2008 год. Большую часть своей карьеры провел в «Хазар-Лянкяране», а также недолгое время был легионером в Болгарии («Ловеч») и России («Спартак-Алания»). Работал помощником тренера в клубе «Хазар-Лянкяран» и некоторое время занимал должность главного тренера.

Айтадж Сахяд

İdman.biz