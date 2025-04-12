Вальдемар Алмейда: "Все говорили, что "Кяпаз" не сможет сделать это"

«Команда играла хорошо. Мы сражались на поле коллективно, а не индивидуально».

Как сообщает İdman.biz, об этом пресс-службе клуба заявил футболист «Кяпаза» Вальдемар Алмейда.

Говоря об игре с «Сабахом», полузащитник подчеркнул, что они отнеслись к матчу серьезно:

«Мы сыграли умно против сильного, хорошего соперника. Как следует подготовились к матчу. Показали, что мы здесь и можем сыграть лучше».

Гол футболиста по прозвищу «Пана» принес победу «Кяпазу». Он отметил, что сумел отличиться в результате успешной командной работы:

«Каждый футболист любит забивать голы. Такая возможность представилась мне, и я ею воспользовался. Я рад, что отличился, и особенно, что мой гол принес победу команде. У каждого есть своя роль в голевом эпизоде. Мы создали ситуацию как команда. Мы должны продолжать играть так».

33-летний полузащитник заявил, что уверен, что его команда сохранит место в элите:

«Ситуация была очень сложной в начале чемпионата. Все говорили, что «Кяпаз» не сможет сделать это в этом сезоне. Но мы доказали обратное. Упорно трудились для этого. Мы добились своей цели».

Алмейда заявил, что на предстоящую игру против «Араз-Нахчывана» они выйдут ради успешного результата:

«Мы не думаем по-другому о следующей игре. Хотим победить. Но это станет возможным с теми же амбициями и решимостью, что и в прошлой игре. Ведь у «Араз-Нахчывана» также хорошо сформированный состав. Нас ждет сложная игра. Сделаем все возможное, чтобы заработать три очка».

İdman.biz