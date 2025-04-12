Первый хет-трик на выезде

Третий хет-трик в сезоне был зафиксирован в Премьер-лиге.

İdman.biz сообщает, что футболист «Карабаха» Леандро Андраде забил три гола в матче против «Сабаила» ​​в XXX туре.

До португальского полузащитника хет-трики делал только Давит Волков. Нападающий «Зиры» забил три гола «Сабаилу» в первом туре и трижды - «Сумгайыту» в пятнадцатом туре.

Интересно, что все три матча, в которых был оформлены хет-трики, завершились со счетом 4:1.

Матчи, в которых Волков забил три гола, были домашними и пришлись на 2024 год. Андраде стал первым игроком, оформившим хет-трик на выезде в этом сезоне.

Отметим, что Леандро стал первым футболистом, добившимся этого в 2025 году.

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