Эльвин Мамедов: "Мы знали, что нас ждет тяжелая игра"

И.о. главного тренера футбольного клуба «Сабаил» Эльвин Мамедов прокомментировал поражение своей команды в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана от «Карабаха» со счетом 1:4. В разговоре с журналистами он отметил, что команда была готова к сложной встрече, сообщает İdman.biz.

«Знали, что нас ждет тяжелая игра. Всем известна сила "Карабаха". Благодарю ребят за борьбу. Мы знаем о наших недостатках. Будем готовиться к следующим играм, чтобы добыть максимальный результат», — подчеркнул Мамедов.

На вопрос о том, почему он ранее упомянул, что руководство дало ему шанс в «таком возрасте», Мамедов пояснил, что его слова были связаны не с возрастом как таковым, а с опытом и тренерской категорией.



«Возможно, я не смог донести мысли из-за своей неопытности. Я говорил так, имея в виду практику и свою категорию. В европейском футболе столько молодых тренеров…» — добавил он.

Когда речь зашла о возможной альтернативной истории клуба — что было бы, если бы руководство оставило его на посту сразу после ухода Шахина Диниева — Мамедов предпочёл не делать громких заявлений.

«Не хочу говорить громкие слова. Возможно, было бы хуже этого, или — лучше. Нужно смотреть вперед. Нужно выходить и из этой ситуации», — резюмировал наставник «Сабаила».

İdman.biz