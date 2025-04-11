Легионер "Сабаила" рассказал о трудном периоде в Казахстане

Бывший защитник казахстанских клубов «Аксу» и «Туран», а ныне игрок азербайджанского «Сабаила» Марко Николич откровенно рассказал о своем негативном опыте в футболе Казахстана, передает İdman.biz.

«До сих пор не получил все деньги. Это первый случай в карьере, когда я провел сезон без премий. Даже после победы в матче на открытии стадиона в Туркестане нам просто сказали "спасибо" — и все. Никаких эмоций, никаких бонусов», — цитирует Николича мeta-ratings.kz..

Сербский защитник также выразил непонимание происходящего в казахстанском футболе:«Честно, не понимаю политики. Каждый год меняются 80% команды и руководство — вне зависимости от результата. Это шаг назад. Даже на сборах в Турции нам говорили: если будут результаты — будет зарплата. Не будет — может случиться всё, что угодно».

На данный момент Марко Николич продолжает карьеру в чемпионате Азербайджана, выступая за бакинский клуб «Сабаил».

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