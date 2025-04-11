Экс-тренер сборной Азербайджана высказался о своем подопечном в московском ЦСКА

Тренер вратарей ЦСКА, азербайджанский специалист, занимавший ранее ту же позицию в сборной Азербайджана, Дмитрий Крамаренко поделился мнением о капитане команды Игоре Акинфееве, который недавно отметил 39-летие, сообщает İdman.biz.

Крамаренко отметил, что хотя с одной стороны жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе, с другой — вратарь сам выбрал свой путь, сделав акцент на карьеру и личную жизнь в России. Он подчеркнул, что Игорь — это рассудительный и преданный своему клубу человек, что в современном футболе встречается не так часто.

8 апреля Игорь Акинфеев провел свой 900-й матч в карьере, из которых 789 матчей он сыграл за ЦСКА, а 111 — за сборную России. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче РПЛ, пропустив 15 мячей и 10 раз сохраняя ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 1 млн евро.

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