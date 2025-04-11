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Президент "Сабаха": "Алияр Агаев находится на поле и может не увидеть эпизод, а почему VAR его не видит?" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Апреля 2025 12:52
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Президент "Сабаха": "Алияр Агаев находится на поле и может не увидеть эпизод, а почему VAR его не видит?" - ВИДЕО

«Я испытываю огромное уважение к Алияру Агаеву. Я в футболе уже семь лет, и у меня никогда не было с ним разговора или диалога».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Магсуд Адыгезалов.

Президент клуба, присутствовавший на Отчетной конференции АФФА, ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал новости о давлении "Сабаха" на судей:

«После матча с «Нефтчи» я не был в технической зоне и никого не видел. Читал в прессе, что его не назначали в двух следующих турах. Агаев находится на поле и может не увидеть эпизод. Я не понимаю, почему обычный зритель может увидеть это по телевизору, но не VAR, где есть все виды оборудования. Матч уже закончился. Мы обратились в АФФА по этому поводу».

Отметим, что главный арбитр матча «Нефтчи» - «Сабах», состоявшегося в рамках первых матчей полуфинальной стадии Кубка Азербайджана, Алияр Агаев не назначил пенальти в пользу гостей. Глава судейского комитета АФФА Франк де Блекере признал, что это решение было неправильным.

İdman.biz

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