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"Карабах" против аутсайдера

Азербайджанский футбол
Новости
11 Апреля 2025 09:39
14
"Карабах" против аутсайдера

Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственная встреча пройдет на ASCO Arena. Аутсайдер чемпионата «Сабаил» примет «Карабах», который находится в шаге от чемпионства.

Премьер-лига Мисли
XXX тур
11 апреля (пятница)

19:00. «Сабаил» – «Карабах»
Судья: Турал Гурбанов

«АСКО Арена»

1

Карабах

29

22

4

3

70-17

70

2

Зиря

29

17

4

8

47-23

55

3

Араз- Нахчыван

29

14

9

6

30-23

51

4

Туран Товуз

29

11

11

7

36-34

44

5

Сабах

29

7

15

7

39-38

36

6

Нефтчи

29

8

11

10

28-36

35

7

Сумгайыт

29

8

5

16

23-41

29

8

Шамахы

29

7

7

15

25-37

28

9

Кяпаз

29

7

6

16

24-53

27

10

Сабаил

29

4

8

17

22-42

20

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 11 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») - по 9.

İdman.biz

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