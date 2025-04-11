"Карабах" против аутсайдера

Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.
Единственная встреча пройдет на ASCO Arena. Аутсайдер чемпионата «Сабаил» примет «Карабах», который находится в шаге от чемпионства.
Премьер-лига Мисли
XXX тур
11 апреля (пятница)
19:00. «Сабаил» – «Карабах»
Судья: Турал Гурбанов
«АСКО Арена»
|
1
|
Карабах
|
29
|
22
|
4
|
3
|
70-17
|
70
|
2
|
Зиря
|
29
|
17
|
4
|
8
|
47-23
|
55
|
3
|
Араз- Нахчыван
|
29
|
14
|
9
|
6
|
30-23
|
51
|
4
|
Туран Товуз
|
29
|
11
|
11
|
7
|
36-34
|
44
|
5
|
Сабах
|
29
|
7
|
15
|
7
|
39-38
|
36
|
6
|
Нефтчи
|
29
|
8
|
11
|
10
|
28-36
|
35
|
7
|
Сумгайыт
|
29
|
8
|
5
|
16
|
23-41
|
29
|
8
|
Шамахы
|
29
|
7
|
7
|
15
|
25-37
|
28
|
9
|
Кяпаз
|
29
|
7
|
6
|
16
|
24-53
|
27
|
10
|
Сабаил
|
29
|
4
|
8
|
17
|
22-42
|
20
Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 11 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») - по 9.
İdman.biz