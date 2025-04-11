"Карабах" против аутсайдера

Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственная встреча пройдет на ASCO Arena. Аутсайдер чемпионата «Сабаил» примет «Карабах», который находится в шаге от чемпионства.

Премьер-лига Мисли

XXX тур

11 апреля (пятница)

19:00. «Сабаил» – «Карабах»

Судья: Турал Гурбанов

«АСКО Арена»