Вратарь "Шамахы": "Мы всегда должны чувствовать опасность и давление" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с вратарем «Шамахы» Рикарду Фернандешем.

- «Шамахы» в последнем туре уступил «Нефтчи». Почему, по-вашему, вы потерпели поражение? Возможен ли был другой результат?

- Честно говоря, мы не смогли показать свою игру. Это также повлияло на результат. Конечно, это был не тот результат, которого мы хотели. Теперь нам нужно проанализировать свои ошибки и устранить их как можно быстрее.

- В этом сезоне «Шамахы» не смог победить «Нефтчи». Однако вы доставили много трудностей большинству команд. Был ли «Нефтчи» для вас сложным и трудным соперником?

- Мы все знаем, что «Нефтчи» - большой клуб с сильным составом. Мы всегда играли с ними очень напряженно и допускали ошибки, которые нам дорого обходились. Но против больших команд они всегда играли очень сбалансированно.

- «Шамахы» имеет 28 очков в Премьер-лиге и занимает восьмое место. «Кяпаз» занимает девятое место с 27 баллами, а «Сабаил» - 10-е с 20. Чувствуете ли вы опасность упасть на последнюю строчку?

- Мы всегда должны чувствовать опасность и давление. Мы не можем чувствовать себя комфортно. Всегда должны стремиться к большему и набирать как можно больше очков. Мы находимся на завершающей стадии чемпионата, и все очки важны.

- В 30-м туре Премьер-лиги «Шамахы» встретится с «Сумгайытом». Сможете ли вы победить? Является ли «Сумгайыт» для вас сильным конкурентом?

- Это будет важная игра для обеих команд. Это будет сложная игра, мы должны приложить все усилия и бороться, чтобы добиться наилучшего результата. Мы не можем смириться с ситуацией, в которой находимся. Мы должны на это реагировать.

- Вы привлекли внимание в Премьер-лиге в этом сезоне. Местные клубы проявляли к вам большой интерес. Похоже, вы останетесь в «Шамахы». Уже достигли соглашения о новом контракте?

- Я просто хочу постараться сделать свою работу как можно лучше и помочь клубу. Я здесь счастлив. Я хочу помочь "Шамахы" достичь всех ее целей. Мне нравится жить в Азербайджане. С самого первого дня ко мне относились очень хорошо. Азербайджан - великая страна.

- С нового сезона в Премьер-лиге Азербайджана не будет действовать лимит на легионеров. Местные футболисты обеспокоены. Как вы считаете, отсутствие лимита на легионеров является преимуществом или недостатком для азербайджанского футбола?

- Это тема, которую могут комментировать только лига и федерация. Но, честно говоря, я думаю, что это было бы выгодно всем сторонам.

İdman.biz