АФФА начала расследование в отношении Эльвина Джамалова, бывшего игрока и капитана «Сабаха», который в настоящее время играет за «Нефтчи».

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил QOL.az глава пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

Вчера "Сабах" опубликовал официальное заявление в отношении бывшего футболиста и капитана Эльвина Джамалова. Согласно заявлению, с момента последней пресс-конференции главного тренера ФК «Сабах» в клуб поступило множество обращений. В данных обращениях необходимо прояснить ситуацию относительно поведения Эльвина Джамалова, который в настоящее время представляет ФК «Нефтчи» и является бывшим капитаном «Сабаха». В этой связи клуб заявил, что считает важным высказать свою официальную позицию.

Согласно информации, накануне матча между ФК «Сабах» и ФК «Нефтчи» в полуфинале Кубка Азербайджана Джамалов дважды связывался с одним из игроков «Сабаха» и предлагал ему переход в ФК «Нефтчи» по окончании текущего сезона. В ходе этих бесед он особенно подчеркивал интерес главного тренера своего клуба и высокую оценку, которую он дал игре футболиста.

Футбольный клуб «Сабах» расценил действия Эльвина Джамалова как нарушение правил и направил официальное обращение в АФФА. Кроме того, прежде чем сделать заявление, футбольный клуб «Сабах» связался с руководством футбольного клуба «Нефтчи».

Мамедли сообщил сайту, что соответствующие комитеты проводят расследование: "Мы получили официальное письмо от футбольного клуба "Сабах". Соответствующие комитеты начали расследование по данному факту".

Отметим, что ни Эльвин Джамалов, ни «Нефтчи» пока не сделали никаких заявлений по данному вопросу.

İdman.biz