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Объявлены судьи матча "Нефтчи" - "Зиря"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Апреля 2025 14:37
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Объявлены судьи матча "Нефтчи" - "Зиря"

Объявлены назначения на матчи XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что определились судьи, которые будут обслуживать встречи.

Центральная игра тура была отведена Рашаду Ахмедову. Он будет судить матч «Нефтчи» - «Зиря».

Отметим, что поединки тура пройдут 11-13 апреля.

Премьер-лига Мисли
XXX тур
11 апреля (пятница)

19:00. «Сабаил» – «Карабах»
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Кямран Алиев
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
«АСКО Арена»

12 апреля (суббота)

17:00 «Туран Товуз» – «Сабах»
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов.
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Акиф Амирали
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Стадион города Товуз

19:15. «Сумгайыт» – «Шамахы»
Судьи: Реван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

13 апреля (воскресенье)

17:00 «Кяпаз» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Муслим Алиев, Али Алиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Стадион города Товуз

19:15. «Нефтчи» - «Зиря»
Судьи: Рашад Ахмедов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Эльвин Байрамов.
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Рахиль Рамазанов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
«Нефтчи Арена»

İdman.biz

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