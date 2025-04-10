Объявлены судьи матча "Нефтчи" - "Зиря"

Объявлены назначения на матчи XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что определились судьи, которые будут обслуживать встречи.

Центральная игра тура была отведена Рашаду Ахмедову. Он будет судить матч «Нефтчи» - «Зиря».

Отметим, что поединки тура пройдут 11-13 апреля.

Премьер-лига Мисли

XXX тур

11 апреля (пятница)

19:00. «Сабаил» – «Карабах»

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Кямран Алиев

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

«АСКО Арена»

12 апреля (суббота)

17:00 «Туран Товуз» – «Сабах»

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов.

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Акиф Амирали

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Стадион города Товуз

19:15. «Сумгайыт» – «Шамахы»

Судьи: Реван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Эйюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

13 апреля (воскресенье)

17:00 «Кяпаз» – «Араз-Нахчыван»

Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Муслим Алиев, Али Алиев

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Стадион города Товуз

19:15. «Нефтчи» - «Зиря»

Судьи: Рашад Ахмедов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Эльвин Байрамов.

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Рахиль Рамазанов

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

«Нефтчи Арена»

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