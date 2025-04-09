Филип Озобич: "Все матчи в Премьер-лиге сложные и важные"

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с футболистом «Нефтчи» Филипом Озобичем.

- Вы внесли свой вклад в победу над "Шамахы", забив гол. Что можете сказать по этому поводу?

- Всегда приятно забить гол. Этого хочет каждый футболист. Но самое главное, чтобы команда победила. Я сделал все возможное, чтобы помочь «Нефтчи» победить. Важна победа команды. Хотим продолжать в том же духе.

- В предстоящих турах вам предстоит встретиться с «Зиря» и «Карабахом». Чего ждете от этих игр?

- Сейчас смотрим игру с «Зиря». Думаем только об этом матче. «Зиря» в хорошей форме, играет хорошо. Мы знаем, что это будет трудная игра. Сейчас главное - подготовиться к этой встрече. Позже сыграем с «Карабахом». График плотный. Сейчас все матчи в Премьер-лиге сложные и важные.

- Вас не пригласили на последний сбор национальной сборной. Ожидаете ли вы приглашения на следующие сборы?

- Есть ли у меня шанс снова попасть в сборную? Не знаю. Это решает главный тренер. Я выхожу на игры и делаю все возможное для своей команды. Посмотрим, что будет. Мне 34 года. Чувствую себя хорошо. Главное, что я не травмирован. Если буду чувствовать себя хорошо, продолжу играть.

- Останетесь ли вы в «Нефтчи» в следующем сезоне?

- Мой контракт с «Нефтчи» истекает в конце сезона. Переговоров о новом контракте пока не было. Время есть. Сезон продолжается. Теперь я сосредоточен на следующей игре. Посмотрим, когда сезон закончится.

- Как вы оцениваете шансы местных футболистов играть после отмены лимита на легионеров?

- Если игрок качественный, он все равно будет играть. Это решение приняла АФФА. Каждый игрок будет бороться за попадание в стартовый состав. Если он качественный, то сыграет.

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