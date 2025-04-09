9 Апреля 2025
RU

Бывший футболист сборной Азербайджана: "Хотим видеть нашу команду в Премьер-лиге"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Апреля 2025 16:47
30
Бывший футболист сборной Азербайджана: "Хотим видеть нашу команду в Премьер-лиге"

«Все ждут этого долгое время, они хотят видеть «Шахдаг Гусар» в более высоких лигах».

Об этом İdman.biz заявил Рахид Амиргулиев, футболист команды Второй лиги «Шахдаг Гусар».

36-летний полузащитник, в свое время выступавший за сборную Азербайджана, рассказал о выходе команды в Первую лигу:

«Мы очень рады, что команда вышла в Первую лигу. По этому случаю поздравляю руководство клуба, игроков и жителей Гусара. В будущем мы хотим видеть нашу команду в Премьер-лиге.

Наши цели в Первой лиге станут ясны после встречи с руководством. На данный момент наша главная цель - выиграть оставшиеся игры сезона и стать чемпионом».

Амиргулиев сообщил, что пока не принял окончательного решения о своей будущей карьере:

«Я не хочу ничего говорить об этом. После того, как закончатся игры Второй лиги, смогу подумать о своей будущей карьере. Пока об этом не думаю. Сейчас сосредоточен на оставшихся играх Второй лиги. Сезон еще продолжается, чемпионат не закончен. Да, мы достигли одной из своих целей, выйдя в Первую лигу, но хотим провести оставшиеся игры на высоком уровне».

Отметим, что «Шахдаг Гусар», обыгравший в XX туре «Гиперс Губу» со счетом 2:1, за шесть туров до конца сезона вышел в Первую лигу, не проиграв на данный момент ни одной встречи. Представитель Севера лидирует в турнирной таблице с 58 очками.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Филип Озобич: "Все матчи в Премьер-лиге сложные и важные"
22:53
Азербайджанский футбол

Филип Озобич: "Все матчи в Премьер-лиге сложные и важные"

Футболист "Нефтчи" прокомментировал выступление команды в чемпионате
Защитник "Кяпаза" о победе над "Сабахом": "Они не смогли воспользоваться моментами"
18:56
Азербайджанский футбол

Защитник "Кяпаза" о победе над "Сабахом": "Они не смогли воспользоваться моментами"

Гусейнли заявил, что верит, что его команда сохранит свое место в Премьер-лиге
Главный тренер "Габалы": "Мы сохраним костяк команды, и обязательно будут новые трансферы" - ИНТЕРВЬЮ
18:15
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Мы сохраним костяк команды, и обязательно будут новые трансферы" - ИНТЕРВЬЮ

Кахабер Цхададзе рассказал об успехе своей команды
Голы и удары 29-го тура
18:03
Азербайджанский футбол

Голы и удары 29-го тура

Антирекорд был установлен в 12-м туре
Гол Теллура Муталлимова признан ЛУЧШИМ - ВИДЕО
17:15
Азербайджанский футбол

Гол Теллура Муталлимова признан ЛУЧШИМ - ВИДЕО

Он набрал шесть из 11 возможных голосов
Первый матч сборной Азербайджана в Баку - ВИДЕО
16:21
Азербайджанский футбол

Первый матч сборной Азербайджана в Баку - ВИДЕО

Команда встретилась с турецкими футболистами в товарищеском матче

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата