Бывший футболист сборной Азербайджана: "Хотим видеть нашу команду в Премьер-лиге"

«Все ждут этого долгое время, они хотят видеть «Шахдаг Гусар» в более высоких лигах».

Об этом İdman.biz заявил Рахид Амиргулиев, футболист команды Второй лиги «Шахдаг Гусар».

36-летний полузащитник, в свое время выступавший за сборную Азербайджана, рассказал о выходе команды в Первую лигу:

«Мы очень рады, что команда вышла в Первую лигу. По этому случаю поздравляю руководство клуба, игроков и жителей Гусара. В будущем мы хотим видеть нашу команду в Премьер-лиге.

Наши цели в Первой лиге станут ясны после встречи с руководством. На данный момент наша главная цель - выиграть оставшиеся игры сезона и стать чемпионом».

Амиргулиев сообщил, что пока не принял окончательного решения о своей будущей карьере:

«Я не хочу ничего говорить об этом. После того, как закончатся игры Второй лиги, смогу подумать о своей будущей карьере. Пока об этом не думаю. Сейчас сосредоточен на оставшихся играх Второй лиги. Сезон еще продолжается, чемпионат не закончен. Да, мы достигли одной из своих целей, выйдя в Первую лигу, но хотим провести оставшиеся игры на высоком уровне».

Отметим, что «Шахдаг Гусар», обыгравший в XX туре «Гиперс Губу» со счетом 2:1, за шесть туров до конца сезона вышел в Первую лигу, не проиграв на данный момент ни одной встречи. Представитель Севера лидирует в турнирной таблице с 58 очками.

Айтадж Сахяд

İdman.biz