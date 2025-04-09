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Президент АФФА дал указание, кандидаты определены - в организации будет новое назначение

Азербайджанский футбол
Новости
9 Апреля 2025 15:22
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Президент АФФА дал указание, кандидаты определены - в организации будет новое назначение

В ближайшем будущем в АФФА произойдут изменения.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, Джахангир Гасанзаде будет отстранен от должности технического директора федерации.

Президент АФФА Ровшан Наджаф хочет, чтобы на эту должность был назначен иностранец.

По указанию главы футбольной организации было проведено расследование, и уже определен конкретный список кандидатов.

Новое назначение должно состояться в течение следующего месяца. Имена иностранных функционеров, которых изучала АФФА, пока неизвестны.

Однако известно, что в список вошли эксперты из Турции, Бельгии и Португалии.

İdman.biz

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