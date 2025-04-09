Карлос Жатоба: "Потери конкурентов стали для нас экстрамотивацией" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с полузащитником азербайджанской футбольной команды «Араз-Нахчыван» Карлосом Жатобой.

- Вы обыграли «Сумгайыт» в XXX туре Премьер-лиги Азербайджана. Как бы вы прокомментировали победу со счетом 2:0?

- Это была трудная игра. Перед матчем, общаясь с ребятами, мы говорили, что для нас каждый матч - как финал. Хорошо сыграли. Возможно, немного отступили к своим воротам в конце. Это понятно. Команда была уставшей после игры с «Карабахом». В любом случае, мы взяли важные три очка.

- Вы начали матч очень активно, забили гол, который VAR отменил. Затем последовал эпизод с пенальти и снова VAR. В игре был перерыв примерно на 7-8 минут. Влияют ли такие ситуации на вашу игру?

- Да, когда игра останавливается на 2, 3, 4 минуты для VAR, это оказывает на нас негативное влияние. Потому что мы начали матч очень активно. Такое количество перерывов замедляет темп нашей игры. Мы открыли счет с пенальти. После забитого гола продолжили прессинговать. Соперник провел хороший второй тайм. Футбол - это не только нападение. Иногда нужно уметь играть и в защите. Нам это удалось.

- До вас ваши конкуренты по отбору в еврокубки «Зиря» и «Сабах» проиграли в этом туре, а «Туран Товуз» потерял два очка. Дало ли все это вам дополнительную мотивацию?

- Конечно. Мы знали, что «Зиря» и «Сабах» проиграли, а «Туран Товуз» сыграл вничью. Тот факт, что наши конкуренты потеряли очки, стал для нас экстрамотивацией.

- Учитывая, что вы долгое время не выходили на поле, насколько удовлетворены своим выступлением на данный момент?

- Сейчас я чувствую себя физически лучше, чем раньше. Давно не играл. Поэтому мне нужно войти в ритм игры. Иногда я теряю мячи, которые... Обычно я не должен их терять. Я усердно работаю на тренировках, стараясь сделать все возможное.

- «Араз-Нахчыван» ждет игра чемпионата против «Кяпаза». На чем вы больше сосредоточены - на этом матче или на кубке?

- До кубковой встречи еще есть время. Об ответном матче с «Карабахом» мы будем думать только за несколько дней до игры. Сейчас все наши мысли сосредоточены на чемпионате. Мы знаем, что матч с «Кяпазом» будет трудным. Нам нужно сделать все возможное, чтобы набрать три очка.

- Даже если вы сейчас не думаете о кубковой игре, ваши мысли о ней интересны. Как вы оцениваете шансы вашей команды на выход в финал?

- У нас хорошие шансы. Но мы все знаем, что «Карабах» - очень сильный соперник. Нам придется выйти на поле так, будто в первом мачте счет был 0:0. Нам придется бороться так же, как в первой игре. Только в этом случае мы сможем достичь нашей цели.

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