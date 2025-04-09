Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Мы будем первыми в группе"

«Думаю, мы выступили очень хорошо».

Об этом İdman.biz заявила футболистка женской сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде.

Капитан нашей команды поделилась своими мыслями о матче (1:1) с Черногорией, который состоялся в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА:

«В целом, мы очень хорошо выступили в последних двух матчах. Одна победа, одна ничья. Оба матча были на выезде. Мы сделали все, чтобы победить в Литве. Понятно, что там мы потеряли много сил. После этого с пересадкой прибыли в Черногорию. У нас было всего два дня на восстановление. Несмотря на это, мы упорно боролись в Черногории. Однако я была очень расстроена, что мы упустили победу в последний момент. Три очка, которые мы набрали бы в этом матче, возможно, решили бы нашу судьбу в группе. Теперь все зависит от последнего тура».

Джафарзаде подчеркнула, что к матчу с Черногорией команда подошла с определенными потерями:

«Решимость команды перед глазами. Этого никто не отрицает. Мы сделали все возможное, чтобы победить. Однако перечисленные мною факторы также оказали большое влияние на ход матча. В эпизоде ​​с назначением пенальти видно, что черногорский игрок приняла мяч рукой, а затем он попал в руку нашей футболистки. Невезение или ошибка судьи - не знаю, как это трактовать. Но это футбол, такое случается. Главное после этого - одержать крупную победу над Литвой в Баку. Надеюсь, что мы будем первыми в группе. До игры осталось чуть больше месяца. Постараемся максимально использовать моменты, которые создадим. Я горжусь своей командой. Мы делаем все возможное, чтобы достойно представить свою страну».

Отметим, что наша сборная, которая в последнем выездном матче четвертой группы лиги С встречалась с Черногорией, упустила победу в последний момент. Счет на 54-й минуте открыла Мане Моллаева. Хозяева сравняли счет с пенальти на 90+2-й минуте.

Свой последний матч наша сборная проведет 30 мая дома против Литвы.

Айтадж Сахяд

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