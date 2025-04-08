Игорь Пономарев: "Поражение от "Кяпаза" на домашнем поле очень обидно" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report со спортивным директором азербайджанской футбольной команды "Сабах" Игорем Пономаревым

- Как вы оцениваете нынешнее положение «Сабаха»? Чем можно объяснить неудачное выступление команды с нормальным составом и условиями?

- Нам нужно дождаться конца сезона, чтобы сделать окончательные выводы. Да, разница в очках в чемпионате большая. Но у нас еще есть шанс выйти в еврокубки из Премьер-лиги. Команда одержала победу в первой игре полуфинальной стадии Кубка Азербайджана. Поэтому пока рано говорить об успешном или неудачном сезоне.

- Каковы шансы попасть в еврокубки?

- Как я уже сказал ранее, шансы есть. Мы постараемся извлечь из этого максимум пользы.

- В чем вы видите основные причины неожиданного поражения от «Кяпаза»?

- Наша команда сыграла в отличный футбол. Но это футбол. Иногда вы доминируете на протяжении всей игры, но не можете отразить это в счете. Конечно, поражение от «Кяпаза» на домашнем поле очень обидно. Особенно в то время, когда нам так нужны очки. Но мы должны бороться до конца.

- «Сабах» выиграл первый матч полуфинала Кубка Азербайджана. Как бы вы оценили шансы команды одолеть «Нефтчи» и выйти в финал?

- Кубок состоит из двух игр. Первая часть полуфинала уже завершилась. Конечно, мы хотим выйти в финал и будем бороться за это до конца.

- Главный тренер Василий Березуцкий на пресс-конференции после игры с «Нефтчи» пожаловался на судейство. Вы тоже так думаете?

- Председатель судейского комитета АФФА Франк де Блекере уже высказал свое мнение относительно эпизода, которым остался недоволен наш главный тренер. По-моему, дальнейшие комментарии излишни.

- Если команда не попадет в еврокубки, Василий Березуцкий может быть уволен?

- У Березуцкого есть контракт с клубом. В настоящее время весь клуб, включая главного тренера, думает о важных предстоящих играх.

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