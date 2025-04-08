Игорь Пономарев: "Поражение от "Кяпаза" на домашнем поле очень обидно" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report со спортивным директором азербайджанской футбольной команды "Сабах" Игорем Пономаревым
- Как вы оцениваете нынешнее положение «Сабаха»? Чем можно объяснить неудачное выступление команды с нормальным составом и условиями?
- Нам нужно дождаться конца сезона, чтобы сделать окончательные выводы. Да, разница в очках в чемпионате большая. Но у нас еще есть шанс выйти в еврокубки из Премьер-лиги. Команда одержала победу в первой игре полуфинальной стадии Кубка Азербайджана. Поэтому пока рано говорить об успешном или неудачном сезоне.
- Каковы шансы попасть в еврокубки?
- Как я уже сказал ранее, шансы есть. Мы постараемся извлечь из этого максимум пользы.
- В чем вы видите основные причины неожиданного поражения от «Кяпаза»?
- Наша команда сыграла в отличный футбол. Но это футбол. Иногда вы доминируете на протяжении всей игры, но не можете отразить это в счете. Конечно, поражение от «Кяпаза» на домашнем поле очень обидно. Особенно в то время, когда нам так нужны очки. Но мы должны бороться до конца.
- «Сабах» выиграл первый матч полуфинала Кубка Азербайджана. Как бы вы оценили шансы команды одолеть «Нефтчи» и выйти в финал?
- Кубок состоит из двух игр. Первая часть полуфинала уже завершилась. Конечно, мы хотим выйти в финал и будем бороться за это до конца.
- Главный тренер Василий Березуцкий на пресс-конференции после игры с «Нефтчи» пожаловался на судейство. Вы тоже так думаете?
- Председатель судейского комитета АФФА Франк де Блекере уже высказал свое мнение относительно эпизода, которым остался недоволен наш главный тренер. По-моему, дальнейшие комментарии излишни.
- Если команда не попадет в еврокубки, Василий Березуцкий может быть уволен?
- У Березуцкого есть контракт с клубом. В настоящее время весь клуб, включая главного тренера, думает о важных предстоящих играх.
İdman.biz