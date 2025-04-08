Эмиль Балаев: "Мы должны компенсировать эти недостатки желанием, решимостью и борьбой"

Вратарь «Нефтчи» Эмиль Балаев ответил на вопросы журналистов после выездной победы со счетом 2:0 над «Шамахы» в 29-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz представляет это интервью со ссылкой на Qol.az.

- Как бы вы прокомментировали победу?

- Для нас это была сложная выездная игра. «Шамахы» — действительно хорошая команда. Команды, занимающие верхние позиции в турнирной таблице, также потеряли здесь много очков. Это команда, отличающаяся целеустремленностью игроков. Поэтому мы очень серьезно готовились к матчу. Хотя в нашем составе много травмированных игроков. Каждый футболист понимал свою ответственность. Если даже наш главный тренер скажет вратарю сыграть в поле как игроку, мы приложим все усилия для победы. Каждый футболист проявил на поле свою решимость и желание. К счастью, мы победили.

- Спустя несколько туров мы вновь увидели вас в стартовом составе.

- Я сыграл несколько матчей после полутора лет травмы. Но это была моя первая «сухая» игра. В предыдущих матчах я пропускал, но на этот раз мы не позволили сопернику забить. Рад, что игра закончилась с таким результатом. Если в команде 30 футболистов, играть может каждый. Каждый, кому предоставляется шанс, должен приложить все усилия и ценить предоставленную ему возможность.

- Как вы упомянули, в составе много травмированных игроков. «Нефтчи» предстоят игры с «Зиря», «Карабахом» и «Сабахом». Насколько команда будет готова к такому сложному графику?

- Это не должно повлиять на нас психологически. Мы - «Нефтчи», нам не нужны оправдания. Не важно, кто соперник. Конечно, никто не застрахован от травм. Поэтому нам предстоит серьезно подготовиться к предстоящим матчам. Каждый игрок понимает свою ответственность. Могут быть некоторые тактические или технические ошибки, но мы должны компенсировать эти недостатки желанием, решимостью и борьбой.

- После матча у вас состоялся диалог с болельщиками. О чем вы говорили?

- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на то, что мы играли на выезде, благодаря им мы чувствовали себя как дома. Мы поговорили. Мы все - и болельщики, и игроки - понимаем, что «Нефтчи» всегда боролся за самые высокие цели. Мы также хотим, чтобы команда добилась высоких результатов и сыграла в еврокубках. У нас еще есть шансы. Сделаем все, чтобы достичь нашей цели.

- Последовательные потери очков «Сабахом» и «Туран Товузом» дали «Нефтчи» надежду занять четвертое место?

- Да, математически у нас есть шанс. Но на данном этапе нам следует сосредоточиться на каждом следующем матче, а не на будущих играх. Судьба от Бога. Мы должны осознавать, что у нас есть цель, и должны сделать все возможное для ее достижения. Я думаю, что каждый член семьи «Нефтчи» это понимает.

- Хотя у вас еще есть шансы на чемпионство, главная ваша надежда - кубок. Удастся ли взять реванш в ответном матче против «Сабаха»?

- Как я уже сказал, мы думаем только о каждом следующем матче. Сейчас мы не думаем о кубке. Нас ждет сложная игра чемпионата против «Зиря». Все наше внимание сосредоточено на этой встрече.

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