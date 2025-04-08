9 Апреля 2025
RU

Эмиль Балаев: "Мы должны компенсировать эти недостатки желанием, решимостью и борьбой"

Азербайджанский футбол
Интервью
8 Апреля 2025 15:38
34
Эмиль Балаев: "Мы должны компенсировать эти недостатки желанием, решимостью и борьбой"

Вратарь «Нефтчи» Эмиль Балаев ответил на вопросы журналистов после выездной победы со счетом 2:0 над «Шамахы» в 29-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz представляет это интервью со ссылкой на Qol.az.

- Как бы вы прокомментировали победу?

- Для нас это была сложная выездная игра. «Шамахы» — действительно хорошая команда. Команды, занимающие верхние позиции в турнирной таблице, также потеряли здесь много очков. Это команда, отличающаяся целеустремленностью игроков. Поэтому мы очень серьезно готовились к матчу. Хотя в нашем составе много травмированных игроков. Каждый футболист понимал свою ответственность. Если даже наш главный тренер скажет вратарю сыграть в поле как игроку, мы приложим все усилия для победы. Каждый футболист проявил на поле свою решимость и желание. К счастью, мы победили.

- Спустя несколько туров мы вновь увидели вас в стартовом составе.

- Я сыграл несколько матчей после полутора лет травмы. Но это была моя первая «сухая» игра. В предыдущих матчах я пропускал, но на этот раз мы не позволили сопернику забить. Рад, что игра закончилась с таким результатом. Если в команде 30 футболистов, играть может каждый. Каждый, кому предоставляется шанс, должен приложить все усилия и ценить предоставленную ему возможность.

- Как вы упомянули, в составе много травмированных игроков. «Нефтчи» предстоят игры с «Зиря», «Карабахом» и «Сабахом». Насколько команда будет готова к такому сложному графику?

- Это не должно повлиять на нас психологически. Мы - «Нефтчи», нам не нужны оправдания. Не важно, кто соперник. Конечно, никто не застрахован от травм. Поэтому нам предстоит серьезно подготовиться к предстоящим матчам. Каждый игрок понимает свою ответственность. Могут быть некоторые тактические или технические ошибки, но мы должны компенсировать эти недостатки желанием, решимостью и борьбой.

- После матча у вас состоялся диалог с болельщиками. О чем вы говорили?

- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на то, что мы играли на выезде, благодаря им мы чувствовали себя как дома. Мы поговорили. Мы все - и болельщики, и игроки - понимаем, что «Нефтчи» всегда боролся за самые высокие цели. Мы также хотим, чтобы команда добилась высоких результатов и сыграла в еврокубках. У нас еще есть шансы. Сделаем все, чтобы достичь нашей цели.

- Последовательные потери очков «Сабахом» и «Туран Товузом» дали «Нефтчи» надежду занять четвертое место?

- Да, математически у нас есть шанс. Но на данном этапе нам следует сосредоточиться на каждом следующем матче, а не на будущих играх. Судьба от Бога. Мы должны осознавать, что у нас есть цель, и должны сделать все возможное для ее достижения. Я думаю, что каждый член семьи «Нефтчи» это понимает.

- Хотя у вас еще есть шансы на чемпионство, главная ваша надежда - кубок. Удастся ли взять реванш в ответном матче против «Сабаха»?

- Как я уже сказал, мы думаем только о каждом следующем матче. Сейчас мы не думаем о кубке. Нас ждет сложная игра чемпионата против «Зиря». Все наше внимание сосредоточено на этой встрече.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана сыграла вничью - ВИДЕО
8 Апреля 22:01
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сыграла вничью - ВИДЕО

Команда сыграла в матче Лиги Наций

"Шахдаг Гусар" и "Шафа" в Первой лиге
8 Апреля 17:58
Азербайджанский футбол

"Шахдаг Гусар" и "Шафа" в Первой лиге

Официально это стало известно после первого игрового дня XX тура Второй лиги
Игорь Пономарев: "Поражение от "Кяпаза" на домашнем поле очень обидно" - ИНТЕРВЬЮ
8 Апреля 17:25
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "Поражение от "Кяпаза" на домашнем поле очень обидно" - ИНТЕРВЬЮ

Спортивный директор команды прокомментировал ее выступление в Премьер-лиге
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
"Гарадаг Локбатану" присуждено техническое поражение
8 Апреля 12:34
Азербайджанский футбол

"Гарадаг Локбатану" присуждено техническое поражение

Представитель столицы также оштрафован на 400 манатов

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО
6 Апреля 21:31
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

Прошли очередные матчи 29-го тура национального первенства
ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото
8 Апреля 21:35
Борьба

ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото

Во второй день соревнований, которые проходят в Братиславе, на ковер выйдут борцы вольного стиля