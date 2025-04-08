8 Апреля 2025
RU

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Апреля 2025 13:14
15
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

«Каждый хотел продемонстрировать свою силу».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Ширван ОСК» Джавид Наджизаде.

24-летний полузащитник рассказал о забитых 13 голах в матче между «Ширван ОСК» и «Эргюнеш» (Физули) в пятом туре Региональной лиги чемпионата Азербайджана:

«Моя цель - стать лучшим бомбардиром Региональной лиги. Я хорошо настроился на эту игру. До этого, если не ошибаюсь, забил пять голов в матче с «Нафталаном».

Так как я стремился стать бомбардиром, то хотел максимально использовать возможности в матче с «Эргюнешем» и забить больше голов. Поэтому я благодарен своим товарищам по команде, потому что они также сыграли большую роль в том, что я отличился столько раз. «Ширван ОСК» стремится выйти во Вторую лигу и достойно представить наш город».

Наджизаде также рассказал о своей мечте играть в Премьер-лиге:

«Как и каждый футболист, я мечтаю играть в Премьер-лиге. Если бы клуб «Баку» продолжил свою деятельность, я бы хотел играть там. Однако теперь я мечтаю играть за «Сабах».

Отметим, что в матче между «Ширван ОСК» и «Эргунеш» (Физули) представитель Ширвана забил в ворота гостей 18 безответных мячей. Этот результат является новым рекордом сезона. Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пять минут.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Гарадаг Локбатану" присуждено техническое поражение
12:34
Азербайджанский футбол

"Гарадаг Локбатану" присуждено техническое поражение

Представитель столицы также оштрафован на 400 манатов
Решение по футболисту, который пытался ударить болельщика
12:27
Азербайджанский футбол

Решение по футболисту, который пытался ударить болельщика

Решение в отношении него принял дисциплинарный комитет АФФА
АФФА оштрафовала три клуба
12:21
Азербайджанский футбол

АФФА оштрафовала три клуба

Обсуждены события XXIX тура Премьер-лиги
Рамиль Шейдаев достиг Мехмана Аллахвердиева
11:53
Азербайджанский футбол

Рамиль Шейдаев достиг Мехмана Аллахвердиева

Он отличился в XXIX туре Премьер-лиги
Азербайджан против Черногории - ОПРОС - ВИДЕО
10:14
Азербайджанский футбол

Азербайджан против Черногории - ОПРОС - ВИДЕО

Накануне матча İdman.biz провел опрос среди жителей города
Сборная Азербайджана поборется за лидерство
10:00
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана поборется за лидерство

Команда примет участие в матче Лиги Наций

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле
5 Апреля 16:31
Мировой футбол

Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле

Он побил, наверное, все виды рекордов "самого молодого игрока в истории"
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО
6 Апреля 21:31
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

Прошли очередные матчи 29-го тура национального первенства