Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

«Каждый хотел продемонстрировать свою силу».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Ширван ОСК» Джавид Наджизаде.

24-летний полузащитник рассказал о забитых 13 голах в матче между «Ширван ОСК» и «Эргюнеш» (Физули) в пятом туре Региональной лиги чемпионата Азербайджана:

«Моя цель - стать лучшим бомбардиром Региональной лиги. Я хорошо настроился на эту игру. До этого, если не ошибаюсь, забил пять голов в матче с «Нафталаном».

Так как я стремился стать бомбардиром, то хотел максимально использовать возможности в матче с «Эргюнешем» и забить больше голов. Поэтому я благодарен своим товарищам по команде, потому что они также сыграли большую роль в том, что я отличился столько раз. «Ширван ОСК» стремится выйти во Вторую лигу и достойно представить наш город».

Наджизаде также рассказал о своей мечте играть в Премьер-лиге:

«Как и каждый футболист, я мечтаю играть в Премьер-лиге. Если бы клуб «Баку» продолжил свою деятельность, я бы хотел играть там. Однако теперь я мечтаю играть за «Сабах».

Отметим, что в матче между «Ширван ОСК» и «Эргунеш» (Физули) представитель Ширвана забил в ворота гостей 18 безответных мячей. Этот результат является новым рекордом сезона. Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пять минут.

Айтадж Сахяд

İdman.biz