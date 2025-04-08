"Гарадаг Локбатану" присуждено техническое поражение

Результат матча между командами «Джабраил» и «Гарадаг Локбатан», состоявшегося в Первой лиге чемпионата Азербайджана, аннулирован.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

В матче 20-го тура за «Гарадаг Локбатан» играли футболисты, чьи фамилии не были указаны в протоколе матча. Таким образом, бакинской команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Представитель столицы также оштрафован на 400 манатов.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0.

İdman.biz