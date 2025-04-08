Рамиль Шейдаев достиг Мехмана Аллахвердиева

Футболист «Нефтчи» Рамиль Шейдаев забил свой 40-й гол в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, он отличился в XXIX туре Премьер-лиги Мисли.

29-летний нападающий забил свой 40-й гол в 127-й игре, реализовав пенальти на 42-й минуте выездного матча против «Шамахы» (2:0). Он забил 30 голов (75 игр) за «Карабах», шесть (28) - за «Сабах» и четыре (24) - за «Нефтчи».

Рамиль - 67-й футболист в истории чемпионатов страны, забивший 40 и более голов.

Отметим, что по этому показателю Шейдаев сравнялся с Мехманом Аллахвердиевым, Фернандо Пересом и Жуниваном Суаресом.

İdman.biz