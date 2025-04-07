Азербайджанские теннисисты начали Гимназиаду с трех побед

На проходящих в Сербии спортивных играх Гимназиады ISF U15 стартовали соревнования по настольному теннису.

Как сообщает корреспондент İdman.biz, команду Азербайджана в первый день представляют как юноши, так и девушки, каждая сборная проводит по три матча.

Мужская команда под руководством Рамиля Джафарова в первом поединке встретилась с Индией-1. Команда в составе Онура Гулузаде, Тунара Багирова, Угура Незерли и Шакир Гадыров начали турнир с победы, обыграв соперника со счетом 5:2. Во втором матче команда уступила Бразилии — 3:4, но затем одержала уверенную победу над Угандой-2 — 6:1. Завтра состоится заключительная игра в группе против сборной Ирака.

Женская команда, в которую входят Ягмур Мамедли, Бану Байталлы, Хадиджа Эйлазова и Мелек Ахмедзаде под руководством Сабины Азизли, в первом матче уступила Китаю — 0:7. Затем команда проиграла Сербии — 1:6, но в третьем поединке одержала победу над Республикой Сербской (Босния и Герцеговина) — 7:0. Завтра девушек ожидают заключительные игры группового этапа против Бразилии и Северной Македонии.

7 апреля

Групповой этап

Юноши, командные соревнования:

Азербайджан — Индия — 5:2

Азербайджан — Бразилия — 3:4

Азербайджан — Уганда-2 — 6:1

Девушки, командные соревнования:

Азербайджан — Китай — 0:7

Азербайджан — Сербия — 1:6

Азербайджан — Республика Сербская (Босния и Герцеговина) — 7:0

Отметим, что у юношей в четвертьфинал выйдут две лучшие команды группы, а у девушек — только победители групп напрямую попадут в полуфинал.

İdman.biz