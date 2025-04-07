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Полузащитник "Зиря": "Будем болеть за "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Апреля 2025 17:45
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Полузащитник "Зиря": "Будем болеть за "Карабах"

«У нас были эпизоды, но, к сожалению, не получилось».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sportal.az полузащитник «Зиря» Эльдар Гулиев.

Игрок команды прокомментировал матч (1:0) против «Карабаха» в 29-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу:

«Мы действовали по игровой схеме. Забитый гол нарушил наши планы. Мы могли забить с пенальти. У нас были эпизоды, но, к сожалению, не получилось. Тут особо нечего сказать. «Карабах» - хорошая команда, их игроки нам мешали, да и оборонялись они хорошо. У них хорошие, качественные игроки».

Он прокомментировал возможность команды занять второе место в Премьер-лиге в этом сезоне:

«Конечно, мы можем сохранить свое второе место до конца сезона. У нас есть разница в очках с командой, занимающей третье место. Мы можем это сделать. Если «Карабах» выиграет кубок, а мы займем второе место, то сможем выйти в Лигу Европы. Конечно, мы хотели бы, чтобы «Карабах» выиграл кубок. Наша команда будет болеть за «Карабах». Но, честно говоря, нет никакой разницы между Лигой Европы и Лигой конференций. Мы готовы выступать в обоих турнирах».

İdman.biz

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