План "Турана Товуза" по Серрано: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Азербайджанская футбольная команда «Туран Товуз» планирует сохранить своих ключевых игроков в летний трансферный период.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport.az, одним из них является Алехандро Серрано.

Контракт игрока истекает в конце июня.

Руководство клуба уже начало с ним переговоры. Представитель Запада полон решимости сохранить испанца в своем составе.

Однако полузащитник пока не принял решения относительно «Туран Товуза». Он попросил время на размышление.

Игрок останется в команде, если она попадет в еврокубки. В противном случае Серрано объявит о своем решении в конце сезона.

Отметим, что Алехандро перешел из болгарского «Хебара» в «Туран Товуз» летом 2023 года. В этом сезоне он забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 30 матчах за команду.

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