100-я игра легионера "Сабаха"

Боян Летич сыграл свой 100-й матч в Премьер-лиге Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что легионер «Сабах» эти встречи провел только за одну команду.

32-летний сербский защитник, сыгравший за столичного представителя 100 матчей, отпраздновал свой юбилей в 29-м туре. Боян вышел в стартовом составе на домашний матч против «Кяпаза».

Летич забил в этих матчах четыре гола. Его дебют состоялся в сезоне 2021/22. Летич дебютировал 27 февраля 2022 года в домашнем матче против «Нефтчи» (0:1).

Отметим, что в юбилейной игре команда защитника уступила со счетом 0:1.

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