Василий Березуцкий: "С таким подходом побеждать будет затруднительно"

Главный тренер клуба "Сабах" Василий Березуцкий прокомментировал результат матча с "Кяпазом" (0:1), состоявшегося в рамках 29-го тура Мисли Премьер-Лиги, сообщает İdman.biz.

По словам специалиста, его команда сыграла плохо и не продемонстрировала должной активности на поле.

"Игра была плохой. Если мы не будем двигаться на поле, если не будем бороться, то в матчах с командами, которые находятся ниже нас в турнирной таблице, всегда будут такие результаты. В подобных матчах нужно делать больше", — отметил Березуцкий.

Кроме того, тренер прокомментировал свой ранний уход с пресс-конференции после матча с "Нефтчи". Он объяснил этот поступок эмоциями, которые бывают в футболе, и уточнил, что не было намерения неуважительно относиться к прессе.

Березуцкий также отметил, что в том матче бывший капитан "Сабах" Эльвин Джамалов, который сейчас играет за "Нефтчи", повел себя непрофессионально.

"Наш бывший капитан, а сейчас игрок 'Нефтчи' Эльвин Джамалов вел себя очень непрофессионально", — сказал тренер.

Говоря о будущем, Березуцкий подчеркнул, что для команды важно побеждать в каждом матче, но с таким подходом это будет затруднительно: "Нельзя побеждать, играя в полсилы".

İdman.biz