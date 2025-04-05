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Тренер "Сабаила": "Ничья с "Туран Товузом" нас устроила"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2025 20:26
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Тренер "Сабаила": "Ничья с "Туран Товузом" нас устроила"

Исполняющий обязанности главного тренера бакинского «Сабаила» Эльвин Мамедов прокомментировал итоги матча 29-го тура Мобильной премьер-лиги Азербайджана против «Туран Товуза», завершившегося нулевой ничьей, сообщает İdman.biz.

По словам специалиста, команда приложила максимум усилий в игре против одного из самых сложных соперников турнира.

«Играли против одной из самых сильных команд и её опытного тренера. Ребята сделали максимум. Поздравляю команду за эту игру и борьбу. Каждое очко для нас очень важно, если хотим остаться в элите», — отметил Мамедов.

Он также подчеркнул, что «Сабаил» настраивался на победу, однако признал, что матч складывался непросто.

«Конечно, хотели обыграть «Туран Товуз», но с ними очень сложно играть. Моментами могли сделать больше, но даже этот результат нас устроил», — добавил наставник бакинского клуба.

İdman.biz

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