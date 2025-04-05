Фариз Наджафов: "Мы должны стать чемпионом Первой лиги" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью президента «Габалы» Фариза Наджафова пресс-службе клуба.

- Ваша команда вышла в Премьер-лигу. Какую цель поставит перед собой «Габала» на оставшуюся часть сезона?

- Очень приятно, что мы досрочно достигли главной цели, поставленной в Первой лиге. В связи с этим я поздравляю всех болельщиков «Габалы», членов нашей команды и всех, кто болел и радовался нашему успеху. Но, конечно, мы не сдадимся. В начале сезона перед командой была поставлена ​​задача стать чемпионом Первой лиги, и мы должны к этому стремиться.

- Но уже сейчас можно строить планы на следующий сезон. Какие изменения произойдут в бюджете? Может ли возвращение в элиту привести к дальнейшему увеличению бюджета?

- В предыдущие годы, когда наша команда выступала в Премьер-лиге, у нее был бюджет, позволяющий выиграть кубок и играть в еврокубках. С этой точки зрения могу сказать, что мы постараемся изыскать необходимые средства в дополнение к выделенным государством финансам для формирования боевой команды в следующем сезоне.

- Один из вопросов, который интересует болельщиков, связан с тренерским составом...

Когда в прошлом сезоне мы подписывали контракт с нынешним тренерским составом, то также обсуждали, какие шаги предпримем, если вылетим в Первую лигу. Мы как клуб всегда работаем над долгосрочными проектами, поэтому срок контракта с тренерским составом также был установлен на три года. В продолжение нашего проекта мы не намерены вносить какие-либо изменения, играя в Премьер-лиге в следующем сезоне. Мы довольны нашим главным тренером и его помощниками и будем продолжать с ними работать.

- В составе команды преобладают молодые футболисты, окончившие академию в этом году. Планируете ли вы больше использовать молодых игроков в Премьер-лиге в следующем сезоне?

- В любом случае, раз уж мы вышли в элиту, придется внести изменения в состав. Главным приоритетом футбольного клуба «Габала» всегда была профессиональная подготовка молодых футболистов до уровня национальной сборной. В этом сезоне большую часть игроков нашей команды составили молодые игроки, выпускники нашей академии. Отрадно, что, несмотря на то, что в этом году он выступал в низшем дивизионе, выпускник нашей академии Шахин Шахнияров был приглашен в сборную страны. Одна из задач, поставленных перед тренерами, - вывести выпускников нашей академии на более высокий уровень. Эта политика будет продолжена в Премьер-лиге.

- Одним из решений, принятых АФФА на следующий сезон, стала отмена лимита на легионеров. Как это решение повлияет на формирование команды? Ожидаются ли трансферы легионеров?

Конечно, современный футбол трудно представить без легионеров. В этой связи переход игроков с большим потенциалом, услугами которых мы сможем пользоваться в течение длительного времени, неизбежен, в пределах наших возможностей. Мы продолжим нашу деятельность в этом направлении и постараемся привлечь качественных иностранцев.

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