Бывший футболист "Туран Товуза": "О еврокубках сейчас говорить рано"

«Даже если «Туран Товуз» не попадет в еврокубки, сезон нельзя считать для них провальным».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист «Туран Товуза» Руфат Гулиев заявил Sportal.az.

Он прокомментировал выступление команды, поражение от «Карабаха» в 28-м туре Премьер-лиги Мисли, а также оценил ее шансы в сегодняшнем матче с «Сабаилом»:

«Туран Товуз» хорошо начал матч с «Карабахом». Более того, у них была огромная поддержка фанатов. Но в итоге команда проиграла. Это уже третья игра подряд, в которой им не удалось выиграть дома. Это негативная ситуация. «Карабах» - сильнейшая команда Азербайджана. Он доказывает это уже много лет, как в отечественных, так и в международных матчах. Я желаю им успеха.

Переломным моментом в матче с «Карабахом» стал гол, после которого «Туран Товуз» стал уступать в счете. Как будто игроки потеряли уверенность и не верили в победу. А «Карабах» сыграл хорошо и выиграл. В любом случае, сезон продолжается.

Им предстоит сегодня встретиться с «Сабаилом». «Туран Товуз» находится на третьем месте после «Араз-Нахчывана». О еврокубках сейчас говорить рано. Когда сезон начался, я сказал, что «Туран Товуз» попадет в еврокубки. У них еще есть остается шанс на это.

Что касается Курбана Бердыева, то каждый тренер хочет, чтобы его команда добилась хороших результатов. Приехал ли он в Азербайджан, чтобы что-то кому-то доказать или с какой-то другой идеей - это вопрос к нему. Я ничего не могу сказать. По моему мнению, «Туран Товуз» не упустит шанса попасть в еврокубки и будет бороться до конца, чтобы добиться этого. Даже если этого не произойдет, сезон для него нельзя считать провальным. В этом сезоне они потратили больше денег и стали более амбициозными. Но на все нужно время. Не все можно решить за один год. Если они продолжат идти по этому пути, то смогут достичь лучших результатов. Но еще ничего не кончено, борьба еще впереди. Они могут сыграть хорошо до конца и добиться желаемого результата».

İdman.biz