Урфан Аббасов: "Ответный матч будет сложнее"

«С самого начала было ясно, что матч будет трудным. Мы знали, против кого играем».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил футболист «Араз-Нахчыван» Урфан Аббасов.

Вингер поделился мыслями о первом матче полуфинала Кубка Азербайджана, в котором его команда обыграла «Карабах» со счетом 1:0:

"Карабах" - сильный соперник. Но мы вышли на матч с мыслями о борьбе. Стараемся выложиться на поле по полной. К счастью, хорошо защищались и победили. Были даже некоторые эпизоды, в которыех мы могли бы сыграть лучше".

По его словам, против такого соперника, как «Карабах», нужно играть осторожнее:

"Соперник так силен, что оможет воспользоваться любой твоей ошибкой. Мы старались быть осторожными, и я думаю, что у нас получилось не так уж плохо".

Аббасов заявил, что ответный матч будет сложнее:

"Приложим больше усилий. Время еще есть. Также проанализируем свою игру".

Футболист также коснулся своей единственной победы в Премьер-лиге в 2025 году:

"Мы плохо начали третий круг. Потеряли очки в матчах, которые могли выиграть. Но у нас впереди еше есть встречи. Хотим зарабатывать очки и демонстрировать хорошие результаты".

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