Шервони Мабатшоев: "Главное - победа команды"

«Я уже говорил это раньше, и по-прежнему считаю, что неважно, кто забьет. Главное - победа команды и то, как мы сделаем болельщиков счастливыми».

Как сообщает İdman.biz, об этом пресс-службе клуба заявил футболист «Кяпаза» Шервони Мабатшоев.

Таджикский полузащитник, забивший гол в игре с «Сабаилом», отметил, что недоволен результатом матча. Легионер подчеркнул, что разочарован тем, что его команде не удалось выиграть матч:

«Мы боремся за ту же цель, что и бакинская команда, и являемся соседями по турнирной таблице. Поскольку мы также играли дома, для нас было очень важно победить. К сожалению, мы не справились с задачей. Постараемся наверстать упущенное».

Мабатшоев сообщил, что они сосредоточены на матче с «Сабахом», который им предстоит в следующем туре:

«Будем играть в гостях. По сути, все матчи для нас выездные. Нам нужно улучшить свое положение в турнирной таблице. Поэтому мы хотим добиться в этом матче успешного результата. «Сабах» - сильный соперник. Мы хорошо готовимся к игре. Тренеры дают необходимые рекомендации. Мы хотим порадовать наших болельщиков победой. Нам нужно вернуть их доверие».

İdman.biz