"Габала" вернулась в Премьер-лигу

Определилась ​​первая команда, которая вышла в Премьер-лигу Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, это стало ясно в XX туре Первой лиги.

Лидер соревнований «Габала» на выезде встречался с бакинским «Спортингом». Команда Кахабера Цхададзе победила со счетом 5:0.

Таким образом, «красные» увеличили количество своих очков до 52. «Габала», увеличившая отрыв от идущего четвертом месте бакинского «Спортинга» до 26 баллов, закрепила за собой место в тройке лидеров за семь туров до конца чемпионата.

Поскольку в Премьер-лигу выйдут три команды, «красно-черные» получили право попасть в элиту. Обладатели двух оставшихся путевок определятся в следующих турах.

Отметим, что «Габала» выступала в Премьер-лиге с 2006 по 2024 годы. Команда завоевала две серебряные, три бронзовые медали, а также дважды кубок.

İdman.biz