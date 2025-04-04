"Нефтчи" отправил легионера в дублирующий состав

«Нефтчи» принял решение относительно Альфа Конте.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport.az, клуб отправил игрока в резервную команду.

Причиной этого стало неудовлетворительное выступление нападающего на тренировках.

Форвард из Сьерра-Леоне был отстранен от основного состава после того, как тренерский штаб не смог добиться от него желаемой игры. Ожидается, что Конте примет участие в матче «Шамахы-2» - «Нефтчи-2», который состоится восьмого апреля.

Если игрок продолжит показывать столь же слабые результаты, его, как ожидается, отчислят из команды летом. Сам нападающий рассматривает возможность ухода из «Нефтчи».

Отметим, что Альфа присоединился к «черно-белым» в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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