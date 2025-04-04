"Туран Товуз" подписал двухлетний контракт с бразильским нападающим

Азербайджанская футбольная команда «Туран Товуз» подписала новый контракт с еще одним легионером.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, Алекс Соуза, который также находится в трансферном списке других представителей Премьер-лиги, остался в товузском клубе.

«Туран Товуз» продлил контракт с бразильским нападающим на два года - до лета 2028-го. Срок действия старого соглашения истекал 30 июня 2026 года,

Как и ожидалось, финансовые условия контракта южноамериканца также были изменены. В предстоящий период Алекс будет получать больше.

В этом сезоне он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 21 матче. Игрок «Сантоса» подписал контракт с «Туран Товузом» в январе прошлого года, до этого поиграв за «Хегельманн» (Литва) и «Болуспор» (Турция).

Ранее товузская команда подписала новый контракт с Алексом Серрано. Контракт с испанским легионером продлен до лета 2026 года. Согласно контракту, его зарплата увеличена. Произошло это из-за интереса «Нефтчи» к Серрано.

30-летний полузащитник присоединился к «Туран Товузу» 24 июля 2023 года. В этом сезоне он забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 28 матчах.

Серрано ранее играл за «Хебар», «Гурник», «Талаверу», «Саламанку», «Мальорку» и «Спортинг Хихон».

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