"Туран Товуз" подписал двухлетний контракт с бразильским нападающим

Азербайджанская футбольная команда «Туран Товуз» подписала новый контракт с еще одним легионером.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, Алекс Соуза, который также находится в трансферном списке других представителей Премьер-лиги, остался в товузском клубе.
«Туран Товуз» продлил контракт с бразильским нападающим на два года - до лета 2028-го. Срок действия старого соглашения истекал 30 июня 2026 года,
Как и ожидалось, финансовые условия контракта южноамериканца также были изменены. В предстоящий период Алекс будет получать больше.
В этом сезоне он забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 21 матче. Игрок «Сантоса» подписал контракт с «Туран Товузом» в январе прошлого года, до этого поиграв за «Хегельманн» (Литва) и «Болуспор» (Турция).
Ранее товузская команда подписала новый контракт с Алексом Серрано. Контракт с испанским легионером продлен до лета 2026 года. Согласно контракту, его зарплата увеличена. Произошло это из-за интереса «Нефтчи» к Серрано.
30-летний полузащитник присоединился к «Туран Товузу» 24 июля 2023 года. В этом сезоне он забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 28 матчах.
Серрано ранее играл за «Хебар», «Гурник», «Талаверу», «Саламанку», «Мальорку» и «Спортинг Хихон».
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